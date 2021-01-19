Во всем мире идет активная вакцинация от коронавируса. В скорее прививки обещают делать и в Украине. Но можно ли будущим мамам вакцинироваться от COVID-19 - слушаем мнение специалистов.

Поскольку препараты для иммунизации от коронавируса совсем новые и их тестирование проходило в короткие сроки, у специалистов остались вопросы о безопасности таких вакцин для населения.

Как пишет медицинское издание WebMD, беременным и кормящим мамам желательно сделать прививку. Хоть данных о безопасности вакцин для этих групп населения нет, американские медики все же призывают не отказывать будущим мама в вакцинации, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также специалисты Американского профильного колледжа акушеров и гинекологов (ACOG) и Общества медицины матери и плода в США.

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«Хотя данные касательно безопасности использования вакцин против COVID-19 во время беременности пока отсутствуют, также нет данных, которые бы свидетельствовали и о том, что вакцины Pfizer/BioNtech противопоказаны беременным… ACOG рекомендует не отказывать в вакцинации от COVID-19 беременным, которые соответствуют критериям вакцинации», — сообщили представители ACOG.

По мнению экспертов, будущих мам, которые желают сделать прививку от коронавируса, необходимо поддерживать. Некоторые результаты оценки вакцин, например Pfizer, показали, что после вакцинации не стоит избегать попыток зачатия ребенка.

Представители CDC также отмечают, что вакцина состоит без живого вируса, поэтому едва представляет угрозу для организма женщины в положении.

Однако взвешивать все риски все же стоит. Поэтому перед принятием окончательного решения о вакцинации от коронавируса обязательно проконсультируйтесь со своим врачом.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН