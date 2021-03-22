Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Министерство здравоохранения внесет изменения в план вакцинации от COVID-19, которые позволят быстрее прививать граждан, которые записались в лист ожидания через портал «Дия».

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

В частности, указывается, что по результатам совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации от COVID-19, которые позволят быстрее прививать граждан, которые записались в лист ожидания через портал «Дия».

Также правительство работает над тем, чтобы как можно скорее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19 бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, обитатели и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 тыс. 25 человек, из них получили 1 дозу - 111 тыс. 24 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 1 человек.

В лист ожидания на вакцинацию записались 309 тыс. 826 человек.

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Автор: Константин Гончаров