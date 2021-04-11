В крупных городах Украины, в том числе миллионниках, летом откроют центры вакцинации от коронавируса. Их обустроят на базе выставочных центров и других помещений с большой площадью.
Как пишет "РБК-Украина", об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, подобный план можно реализовать при наличии достаточного количества вакцин.
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"Мы собираемся делать прививки усилиями мобильных бригад, в специально созданных пунктах прививок, в рутинных пунктах прививок. Также мы хотим как минимум в крупных городах создать вакцинальные центры. Это Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса. Там они могут себя на 100% оправдать", - отметил Ляшко.
Он предполагает, что в одном центре будет работать по 10 бригад. Там смогут проводить как минимум 10 тысяч прививок в сутки, добавил он.
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