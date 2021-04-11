Ляшко назвал пять городов, в которых подобные центры себя оправдают.

В крупных городах Украины, в том числе миллионниках, летом откроют центры вакцинации от коронавируса. Их обустроят на базе выставочных центров и других помещений с большой площадью.

Как пишет "РБК-Украина", об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, подобный план можно реализовать при наличии достаточного количества вакцин.

Читайте такжеБолее 17 тысяч новых случаев COVID-19 обнаружили в Украине накануне выходных

"Мы собираемся делать прививки усилиями мобильных бригад, в специально созданных пунктах прививок, в рутинных пунктах прививок. Также мы хотим как минимум в крупных городах создать вакцинальные центры. Это Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса. Там они могут себя на 100% оправдать", - отметил Ляшко.

Он предполагает, что в одном центре будет работать по 10 бригад. Там смогут проводить как минимум 10 тысяч прививок в сутки, добавил он.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован