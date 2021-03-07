После вакцинации от COVID-19 у главного врача Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергя Федоренко не было никаких побочных эффектов или ухудшения самочувствия.
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Об этом медик рассказал журналистам ТСН. Федоренко отметил, что вакцинировался первым в области.
"Хочу подчеркнуть, что никаких побочных эффектов или каких-то неприятных ощущений у меня не было. Я в октябре 2020 года делал прививки против сезонного гриппа, так ощущения тогда были неприятнее. А сейчас я вообще не почувствовал никаких изменений", - сказал врач.
Медик также отметил, что после вакцинации у него не поднялась температура.
"Объясняю всем скептикам: после вакцинации от COVID-19 у меня температура была 36,6. Никаких катаральных проявлений также не было. А потому могу с уверенностью как медицинский работник, как врач, сказать, что я перенес вакцинацию хорошо, и вакцина от AstraZeneca не дает никаких побочных эффектов", - подытожил Федоренко.
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