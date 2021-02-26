Ляшко призвал не паниковать и идти к врачу.

У пациентов после прививки от коронавируса могут наблюдаться повышенная температура и покраснение на месте укола.

Об этом рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

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"Это покраснение в месте укола, незначительное повышение температуры, иногда в месте инъекции появляются папулы, это случается в 5-7% случаев. Но есть и случаи анафилактического шока - один на миллион. Когда мы говорим о коронавирусной болезни, ковидной вакцине, таких случаев регистрируется 4,5 на миллион. В Украине таких случаев не было", - сказал он.

По словам Ляшко, речь идет о самой масштабной кампании профилактики в мире, поэтому, исходя из количества провакцинированных, часто будут появляться сообщения о реакции в месте инъекции.

"Не надо паниковать. Если есть непривычные симптомы, сразу нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал инъекцию. Никаких капустных листов, посыпаний солью", - отметил санврач.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировало вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield"). Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. В первый день вакцинации против COVID-19 прививку сделали 159 медработникам.

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Автор: Юрий Годован