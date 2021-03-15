Ляшко напомнил, что есть огромное количество незащищенных слоев населения, которые находятся в группах риска.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что приоритетом для Украины должна быть защита и вакцинация против коронавируса пожилых людей и групп риска, а не путешествия.

Об этом Ляшко рассказал в интервью изданию УП.

"Для того чтобы спасти жизнь своих родителей, бабушек, дедушек, мы должны посидеть пока дома", – сказал он.

Ляшко напомнил, что есть огромное количество незащищенных слоев населения, которые находятся в группах риска, и которых нужно вакцинировать для защиты их жизни.

"Поэтому, когда мы говорим о приоритетах между поездками, защитой людей и спасением жизни, то я, как врач, буду стоять именно на стороне защиты", – отметил санврач.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Отмечается, что сейчас в мире двойную дозу от COVID-19 получили лишь 0,88% населения. При этом на глобальном рынке предложение таких вакцин ограничено.

В Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев. Первым в стране прививался врач-анестезиолог из Черкасс. Он с начала пандемии работает в реанимации с пациентами, больными на коронавирус.

По состоянию на 15 марта 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 53 155 человек.

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Автор: Олег Давыгора