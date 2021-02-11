Ляшко уверяет, что в Украине будут только безопасные вакцины.

В Украине первым вакцинируют от коронавируса медицинского работника.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

"Кому он достанется. Он точно достанется медицинскому работнику. Потому что Украина приняла решение начинать компанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить тех людей, которые с первого дня на передовой с коронавирусом. Я считаю, что любой медицинский работник на сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше", - сказал Ляшко.

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Он также заверил, что украинцев будут прививать от коронавируса вакцинами, которые будут рекомендованы ВОЗ и зарегистрированы в Украине.

"Эффективность мы комментировать не будем. Если вакцина зарегистрирована как иммунобиологическое лекарственний препарат, она может использоваться и она защищает нас от тяжелого течения инфекционной болезни. Поэтому все вакцины, которые будут использоваться, они безопасны, эффективны и будут защищать наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", - заверил Ляшко, добавляя, что прививки будут проводиться безопасными вакцинами.

Вакцинация от коронавируса: что будет происходить в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: Юрий Годован