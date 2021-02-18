Министр утверждает, что вакцинировать нужно 60% населения Украины.

Вакцинацию от коронавируса в Украине на первом и втором ее этапах смогут пройти не только медики, но и пожилые люди.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"На первом этапе кроме группы риска по профессиональному признаку у нас еще есть те граждане, которые пребывают в специализированных учреждениях, интернатах, домах престарелых, мы их будем вакцинировать на первом этапе. На втором этапе, где предусмотрена вакцинация около 2,5 млн граждан, мы уже говорим о вакцинации, в том числе граждан старше 80 лет, их 1 млн 16 тысяч. Исходя из графика поставок, мы точно знаем, что второй этап сможем начать уже в марте. Следующий шаг – 75+, 65-75, и в том числе граждане от 18 до 59, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания", - сказал он.

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По словам Степанова, в Украине никогда не проводилась вакцинация подобного масштаба. Он подчеркнул, что вакцинировать необходимо как минимум 60% граждан страны.

Он также разъяснил ситуацию с противопоказаниями к прививке.

"Мы сказали, например, в отношении беременных, что нужно им вакцинироваться. Более того, если женщина узнала о беременности после первой дозы, то мы рекомендуем не делать вторую дозу. Но в то же время все равно у человека есть выбор. Или, например, мы рекомендуем не делать прививку, если прошло меньше 6 месяцев после заболевания COVID-19, у человека есть антитела, и он может отсрочить. Все это мы предусмотрели, это важный момент. Мы когда начнем, мы уже не будем останавливаться", - сказал министр.

Вакцинация, по его словам, начнется в феврале, а точные сроки зависят от даты прибытия первой партии вакцины.

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Автор: Юрий Годован