Как отметил Ляшко, списки таких лиц формируют департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.

Приказом Министра здравоохранения в начале марта внесены изменения в Дорожную карту вакцинации. Это позволило популяризировать прививку от коронавируса путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, которые образуются во время выездных мобильных сессий.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

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Он пояснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использованы в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозка таких доз запрещены. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.

"Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем людей из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасна и целесообразна", - отметил Ляшко.

Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесены:

участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;

выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.

Региональные департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА формируют список общественников области, которые могут быть вакцинированы в случае выявления остатков доз в конкретный день.

Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественников уточняет, кто из них сможет вакцинироваться.

Общественники должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение часа до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз.

Отмечается, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

"Наша главная цель - чтобы во время вакцинации все имеющиеся дозы были использованы максимально эффективно. Отдельно стоит отметить, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от COVID-19", – подчеркнул Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как известно, вакцинация от COVID-19 в Украине происходит в 5 этапов. Записаться в список ожидания можно следующими способами: через портал или мобильное приложение "Дия", через национальный контакт-центр Минздрава.

Первым из чиновников публично вакцинировался от COVID министр здравоохранения Максим Степанов.

Позже привился от коронавируса и президент Владимир Зеленский.

Таким остатком вакцины привилась известная телеведущая Алла Мазур.

По состоянию на 12 марта, в Украине вакцинировали более 38 тысяч человек.

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Автор: Виктория Гордиенко