Максим Степанов заверил, что Украина также получит вакцины Pfizer.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина до сих пор не получила вакцину от Pfizer.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Степанов обратил внимание, что ни одна страна не может себе позволить вакцинироваться одной вакциной.

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"Потому что мощностей ни одного производителя вакцин не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит - Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда", - пояснил глава Минздрава.

Степанов заверил, что Украина также получит вакцины Pfizer.

"Мы тоже получим Pfizer, мы тоже получим другие вакцины. Более того, эта вакцинация, это не просто первый этап. Потом будет вторая волна вакцинации. Не для кого не является секретом, что через полгода надо делать еще одну прививку. Теми же препаратами Moderna и Pfizer, или другими вакцинами", - добавил министр.

Он утверждает, что Украина готова к получению вакцины от коронавируса Pfizer, для хранения которой требуются специальные холодильники с температурой в минус 60-80 градусов.

"Мы полностью готовы. У нас заключен соответствующий договор на мощности с коммерческими структурами, которые в состоянии - на сегодняшний день, что у нас заключено, - 300 тысяч доз вакцин в неделю. Согласно договору, они принимают с самолета, сохраняют на центральном складе и делают полную развозку в регионы", - подытожил он.

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Автор: Олег Давыгора