Северная Корея пыталась взломать серверы медицинских компаний, чтобы похитить информацию о вакцине и лечении от коронавируса.
Читайте такжеЮжная Корея будет тестировать на коронавирус собак и кошекВо вторник, 16 февраля, об этом депутатов Южной Кореи на закрытом заседании проинформировала Национальная служба разведки, передает Yonhap.
Среди компаний, серверы которых подверглись нападению, был и американский фармацевтический гигант Pfizer. Об этом, по информации Reuters, рассказал представитель оппозиции в южнокорейской парламентской разведывательной группе Ха Тэ-Кен. Он не сообщил, когда была совершена атака и была ли она удачной.
Офисы Pfizer в Азии и Южной Корее пока на запрос Reuters не ответили.
Ожидается, что Северная Корея получит почти 2 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford от COVID-19 в первом полугодии 2021-го благодаря программе COVAX. Официально страна еще не подтверждала ни одного случая заражения новым коронавирусом.
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