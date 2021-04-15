Общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин от COVID-19, с учетом соответствующих расходов 2020 года, составляет 11,4 млрд грн.

Кабинет министров Украины направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19 из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с учетом соответствующих расходов 2020 года, общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин от COVID-19 составляет 11,4 млрд грн.

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"Правительство приняло все меры по обеспечению Министерства здравоохранения Украины средствами для закупки вакцин и проведению до конца 2021 года вакцинации 70% взрослого населения… То есть планируется охватить вакцинацией 24 млн человек взрослого населения", - сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что для этого необходимо обеспечить поступление почти 48 млн доз вакцин с учетом 8 млн доз, которые должны быть получены бесплатно в рамках механизма COVAX.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии. На первом этапе прививают медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз.

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Автор: Екатерина Жирий