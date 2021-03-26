Теоретически вакцинация должна быть одинаковыми препаратами, подчеркнула врач.

Врач-инфекционист Светлана Гук отметила, что пока неизвестно, можно ли заменить вакцину Covishield на CoronaVac во время введения второй дозы, если первой не хватит.

"Сейчас в мире только проводят исследования вакцинации и ревакцинации первой и второй дозы вакцин. Никто не может сказать, что так можно делать, а с другой стороны, никто не скажет, что нельзя", – сказала Гук, пишет 24 канал.

По ее словам, чтобы узнать это, нужны результаты исследований, ведь эти препараты "изготовлены не одинаково, они могут иметь разные точки прикладывания".

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Врач подчеркнула, что введение различных вакцин во время первой дозы и второй не удовлетворительное с технической точки зрения, поэтому теоретически прививка должна быть одинаковыми препаратами.

К слову, первая партия вакцины от коронавируса от производителя Sinovac уже прибыла в Украину. Доставили из Китая первые 200 тысяч доз вакцины.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

25 марта вакцинацию личного состава начали в Главном командном центре ВСУ.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

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Автор: Виктория Гордиенко