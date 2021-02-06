Для введения "паспорта вакцинации" необходим специальный указ Госсовета.

В Финляндии планируют ввести "паспорт вакцинации", который свидетельствует о получении прививки от коронавируса. Сейчас занимаются его разработкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

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На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации.

Представлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.

Для введения "паспорта вакцинации" необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Паспорт вакцинации: что известно

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Автор: УНИАН