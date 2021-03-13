Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует медленную вакцинацию от коронавируса в Украине. К середине 2021 года прививками можно будет обеспечить менее 3% населения.
Об этом говорится в сообщении агентства, пишет РБК-Украина.
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Как отметили в S&P, в первой половине 2021 года Украина должна получить 2,3 миллиона доз - из 8 миллионов гарантированных - через центр всемирного доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) Всемирной организации здравоохранения. Этого достаточно для введения двух доз на человека для 2,7% населения.
Кроме того, напомнили в S&P, на данный момент власти ожидают 25 миллионов доз из различных источников, чего достаточно для иммунизации 30% населения двумя дозами.
"Однако доставка вакцины, скорее всего, будет медленной", - считают в S&P.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.
- По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.
- По состоянию на 13 марта 2021 года привито более 47,5 тысячи украинцев.
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