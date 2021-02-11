Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике по отдельным вопросам вакцинации от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в рекомендациях НТГЭИ говорится об особенностях: вакцинации против COVID-19 лиц, которые ранее болели COVID-19; вакцинации лиц, имеющих острое течение COVID-19; вакцинации лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19, плазму реконвалесцентов; вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком; введение вакцин против COVID-19 одновременно с другими вакцинами; серологическое тестирование относительно COVID-19 до и после вакцинации; использование вакцин на платформе мРНК у лиц с аллергией.
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"Относительно вакцинации против COVID-19 лиц, которые ранее болели COVID-19, есть следующий вывод НТГЭИ: рекомендовать вакцинацию лиц с задокументированным COVID-19 в анамнезе с отсрочкой вакцинации на 6 месяцев со времени течения COVID-19; по желанию лица, подлежащего вакцинации в соответствии с группами приоритетности, вакцинация может быть проведена ранее 6-месячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе; считать данные рекомендации временными и такими, что могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и если они не противоречат действующей инструкции к вакцине", - сообщил Ляшко.
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