Уже на следующей неделе в Украине начнут вакцинировать людей старше 80 лет / фото REUTERS

Министерство здравоохранения 29-30 марта планирует начать вакцинацию от COVID-19 людей старше 80 лет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Начиная с 29-30 марта мы планируем начать вакцинацию людей старше 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении "Дія", или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки людей старше 80 лет, которых необходимо вакцинировать", - отметил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

  • Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.
  • В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
  • Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 тыс. 25 человек, из них получили 1 дозу – 111 тыс. 24 человека завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 лицо.
  • В лист ожидания на вакцинацию записались 309 тыс. 826 человек.

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Автор: Леся Лещенко