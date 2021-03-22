Через неделю в Украине начнут вакцинацию от COVID-19 людей за 80 лет (видео)

Эти украинцы записались в лист ожидания в приложении "Дія", или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей.

Министерство здравоохранения 29-30 марта планирует начать вакцинацию от COVID-19 людей старше 80 лет. Читайте такжеВ Украине уже более 30 тысяч человек умерли из-за COVID-19 Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. "Начиная с 29-30 марта мы планируем начать вакцинацию людей старше 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении "Дія", или через контакт-центр Минздрава, или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки людей старше 80 лет, которых необходимо вакцинировать", - отметил министр. Вакцинация от коронавируса в Украине Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 тыс. 25 человек, из них получили 1 дозу – 111 тыс. 24 человека завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 лицо.

В лист ожидания на вакцинацию записались 309 тыс. 826 человек. Новости Украины и мира на утро 22 марта Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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