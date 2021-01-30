Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам.
Читайте такжеВ Минздраве ответили, когда вакцины от коронавируса появятся в аптекахСоответствующее заявление в интервью BBC сделала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.
«Просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы (страны, где еще не начали вакцинацию). Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе», - отметила она.
По ее мнению, такие страны как Великобритания должна прекратить вакцинацию своего населения сразу после того, как инъекции сделают всем приоритетным группам.
Она добавила, что в настоящее время 95% всех прививок от COVID-19 приходятся на всего десять стран, тогда как только два государства с низким и средним уровнем доходов начали программы иммунизации.
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