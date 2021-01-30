В настоящее время 95% всех прививок приходятся на десять стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала развитые страны замедлить кампанию по вакцинации, чтобы препарата хватило менее состоятельным странам.

Читайте такжеВ Минздраве ответили, когда вакцины от коронавируса появятся в аптекахСоответствующее заявление в интервью BBC сделала пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

«Просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы (страны, где еще не начали вакцинацию). Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе», - отметила она.

По ее мнению, такие страны как Великобритания должна прекратить вакцинацию своего населения сразу после того, как инъекции сделают всем приоритетным группам.

Она добавила, что в настоящее время 95% всех прививок от COVID-19 приходятся на всего десять стран, тогда как только два государства с низким и средним уровнем доходов начали программы иммунизации.

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Автор: Катерина Шварц