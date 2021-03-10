Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла курс химиотерапии и поборола онкологию, сделала прививку от коронавируса.
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Как рассказала звезда на своей странице в Facebook сейчас в Украине есть такая проблема, как "дикая антивакцинаторская волна в Украине". В частности, против индийской вакцины Covishield, которая является аналогом AstraZeneca.
"Я убеждена: прививаться ею несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым. Статистику мы уже приводили в "ТСН.Тиждень": два с половиной миллиона мертвых на планете от COVID-19. И ни одного - от вакцины. После прививки прошло уже три часа. Чувствую себя абсолютно нормально", - рассказала ведущая.
Также Алла Мазур поделилась, как и где именно происходила прививка. Кололи ведущей вакцину в обычной больнице "скорой помощи". Занесли в электронную базу, после чего вторая доза была закреплена автоматически:
"От 28-ми дней до 3 месяцев с нами свяжутся, и мы сможем получить вторую дозу. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации, или паспорт прививки", - отметила Мазур.
Ведущая, которая поборола онкологию, рассказала, как врач расспрашивал ее о лечении.
"Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии "поймали" рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас. Но я заранее посоветовалась со своими врачами. Мне сказали: вакцинироваться от COVID в моем случае не просто можно, а – надо! Даже если у вас снижен иммунитет – вакцина его активирует", - подчеркнула Мазур.
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