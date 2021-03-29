42,9% респондентов не верят, что массовая вакцинация против коронавируса способна остановить эпидемию.

57% граждан не планируют делать прививки от COVID-19, в частности из-за недоверия к вакцине.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы результаты опроса, проведенного компанией «Украинская социологическая группа», представили на пресс-конференции.

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«Граждане в своем большинстве (42,9%) не верят, что массовая вакцинация против коронавируса способна остановить эпидемию. Только 34,5% считают, что вакцинация населения сможет кардинально уменьшить количество заболевания. Почти четверть опрошенных (23%) не определились с ответом», - сказал директор компании «Украинская социологическая группа» Александр Левцун.

Также, добавил он, по результатам опроса, на сегодняшний день большинство граждан не собираются делать прививки против коронавируса. «57% отметили, что не будут вакцинироваться. Только 31% респондентов намерены сделать прививку», - сообщил Левцун. По его словам, главная причина нежелания делать прививки от коронавируса - это недоверие к вакцине, которую сейчас используют в Украине. «62% указали, что не доверяют используемой сегодня вакцине. Каждый десятый опрошенный склонен полагаться на собственный иммунитет и надеется благополучно переболеть коронавирусом», - добавил он.

Согласно результатам опроса, те, кто скептически относится, как правило, ожидают появления в Украине другой вакцины (30%), которой они будут доверять, либо подтверждения эффективности имеющейся (22%).

Справка. Компания «Украинская социологическая группа» провела опрос с 15 до 22 марта во всех областях Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 1213 респондентов индивидуальным интервью по месту жительства (дома). Статистическая погрешность не превышает 3%.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Леся Лещенко