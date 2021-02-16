Глава Минздрава рассказал, что на украинский рынок допускаются только вакцины, которые имеют промежуточный результат третьей стадии клинических испытаний.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все вакцины от COVID-19, которые пройдут регистрацию в Украине, будут безопасными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ежедневного онлайн-брифинга.

"Все вакцины, которые поступят в Украину, будут безопасными, потому что они будут проходить регистрацию в Украине и исследоваться украинскими экспертами, которым мы точно доверяем", - подчеркнул он.

Степанов также отметил, что конкуренция на рынке разработчиков вакцин, которая существует сейчас, стимулирует их придерживаться высочайших стандартов.

"Конечно, недоверие к вакцинам сегодня есть. И это касается не только Украины - во многих странах вакцинам не доверяют... Но мы должны помнить, что именно вакцинация является одним из важных элементов для преодоления пандемии", - подчеркнул министр.

По его словам, в настоящее время Украина планирует использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac Biotech, Novavax и Moderna.

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Глава Минздрава рассказал, что на украинский рынок допускаются только вакцины, которые имеют промежуточный результат третьей стадии клинических испытаний.

В частности, на первой стадии клинических исследований проводится оценка безопасности и получаются первые данные о возможных проявлениях побочных реакций после применения вакцины. Она проводится на максимально здоровых людях, чтобы исключить возможное влияние других факторов. Количество добровольцев составляет 20-40 человек.

После получения положительных результатов начинается вторая фаза, целью которой является получение информации о безопасности, иммуногенности и величине дозы вакцины.

После этого вакцина допускается к третьей фазе клинических испытаний, которая проводится с целью продолжения изучения эффективности вакцины и исследования всех неблагоприятных условий или побочных реакций, которые иногда не проявляются на первой стадии, а также частоты их возникновения.

Степанов уточнил, что с каждой фазой клинических исследований количество добровольцев растет, например, на третьей стадии привлекают людей разных возрастов, в том числе, с сопутствующими патологиями.

По его словам, в целом на всех этапах к проведению исследований привлекают десятки тысяч добровольцев.

Министр также рассказал, что когда компания подает документы на регистрацию вакцины в Украину, то эксперты изучают результаты всех стадий исследования, и только после этого принимается решение о регистрации и применении вакцины в Украине.

После этого эксперты подают свои заключения в Минздрав, а министр своим приказом утверждает вакцину. "Поэтому любая вакцина, которая пройдет регистрацию в Украине, точно будет безопасной", - отметил Степанов.

В то же время касательно эффективности вакцин министр уточнил, что они не гарантируют того, что человек не заболеет COVID-19, ведь главной целью является то, чтобы человек не умер от осложнений коронавирусной болезни.

Степанов добавил, что люди после вакцинации либо не болеют вообще - это основная часть, либо вирус может попасть в организм и вызвать или бессимптомный, или очень легкий ход болезни.

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Автор: Антонина Доломанжи