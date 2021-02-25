Больше всего прививок от коронавируса провели в Черкасской области.

В Украине 24 февраля 2021 года состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.

Читайте также"Чувствуют себя хорошо": Ляшко о состоянии врачей, которых первыми вакцинировали от коронавируса в УкраинеОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале.

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

По состоянию на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.

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Автор: Ирина Погорелая