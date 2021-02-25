В Украине началась вакцинация от коронавируса / фото REUTERS
В Украине 24 февраля 2021 года состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.
Читайте также"Чувствуют себя хорошо": Ляшко о состоянии врачей, которых первыми вакцинировали от коронавируса в УкраинеОб этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм-канале.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Киевская область - 19 прививок;
- Черкасская область - 80 прививок;
- Черниговская область - 10 прививок.
По состоянию на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.
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