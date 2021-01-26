Премьер-министр уверяет, что Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин, и это произойдет в те сроки, в которые было запланировано.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркивает, что цель Дорожной карты вакцинации - охватить не менее 50% населения до конца 2022 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте. Шмыгаль заверил, что правительство имеет четкий план по проведению вакцинации, законтрактовало необходимое количество вакцин и подготовило необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать кампанию по вакцинации уже в феврале.

Этапы вакцинации населения от коронавируса

"План, или Дорожная карта вакцинации включает в себя 5 этапов. Первый этап - это вакцинация людей с критическим риском инфицирования. Это медработники и персонал, предоставляющие помощь больным COVID-19, это люди в домах престарелых, военнослужащие операции Объединенных сил, которые находятся на передовой", - напомнил он и добавил, что в рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек.

Второй этап - вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет и другие медицинские работники. На этом этапе плановый охват прививками - 2 млн 540 тыс. человек.

Третий этап - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства. В частности, это Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, полиция, Служба безопасности Украины и учителя (7,2 млн человек).

Четвертый этап - вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Речь идет о людях в возрасте от 60 до 64 лет, взрослых с сопутствующими заболеваниями.

Пятый этап - вакцинация остальных граждан, которые "не входят в число приоритетных групп".

Цель Дорожной карты вакцинации от COVID-19

"Общая цель Дорожной карты - охватить не менее 50% населения до конца 2022 года. Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин, и это произойдет в те сроки, в которые было запланировано", - заверил Шмыгаль.

Вакцина от коронавируса для Украины

Он добавил, что источники получения вакцин - Глобальная инициатива COVAX, в рамках которой ожидается поставка вакцин в размере от 8 до 16 млн доз в течение этого года. "Украина уже подала все необходимые документы для получения вакцин так называемой первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны. И в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тысяч вакцин Pfizer/BioNTech", - отметил чиновник.

Говоря о том, какие еще вакцины Украина может получить в рамках COVAX, он рассказал, что наиболее вероятными кандидатами являются те вакцины, с которыми у COVAX есть предварительно подписанные соглашения о поставках и производство. "Это вакцины от Pfize BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что 30 декабря 2020 года Украина заключила договор на закупку вакцин от компании Sinovac Biotech. Сумма контракта - 964 млн грн, количество вакцин - 1 млн 913 тыс. доз. График поставок - через 30 дней после регистрации вакцины в стране-производителе или в других странах с жесткой регуляторной политикой. "На прошлой неделе эта вакцина получила согласие на использование в Бразилии, где проводились ее клинические испытания. Соответственно, ориентировочно, через 3, максимум 4 недели, ожидаем первую партию в 700 тыс. доз вакцин данного производителя", - сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина будет использовать только вакцины с эффективностью не менее 70%.

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Автор: Татьяна Поляковская