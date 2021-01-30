Европейской вакциной хотят прививать медиков.

Главный санврач страны подтвердил, что в случае одновременной поставки Pfizer и Sinovac, европейской вакциной будут прививать работников мобильных бригад и медиков.

Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

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"Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей", – пояснил замминистра.

Он отметил, что в случае поставки 300 тысяч доз европейской вакцины от коронавируса хватит и для врачей, и для социальных работников.

"Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей", – отметил Ляшко.

При этом санврач на вопрос, будут ли делать прививки вакциной Sinovac тем, кому не хватит Pfizer, ответил: "Да".

Кого будут вакцинировать первыми

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН