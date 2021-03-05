Главный санврач заметил, что вакцина CoviShield (AstraZeneca) поставляется в 10-дозовых флаконах. После вскрытия флакона эти 10 доз должны быть использованы в течение 6 часов, повторное охлаждение или перевозки для использования этих доз строго запрещены.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, в каких случаях разрешается вакцинировать от COVID-19 публичных лиц вне очереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на онлайн-брифинге в Киеве.

Так, публичные лица могут прививаться вне очереди в случае отказа людей из приоритетных групп или в случае зафиксированных противопоказаний у них в день вакцинации и когда количество провакцинированных лиц в день работы мобильной бригады не кратно 10 (именно столько доз хранится в одном флаконе препарата CoviShield).

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"Мы увеличиваем и наращиваем нашу инфраструктуру и каскадным методом разворачиваем количество бригад, пунктов прививки, которые проводят вакцинацию против коронавирусной болезни", - заявил он.

Ляшко отметил, что для того, чтобы продемонстрировать целесообразность и безопасность вакцинации от COVID-19, приказом Министерства здравоохранения от 1 марта министр внес изменения в дорожную карту вакцинации от COVID-19. Этими изменениями Минздрав разрешил популяризировать проведение прививок остаточными дозами, которые образуются во время проведения выездных мобильных сессий, публичным и известным лицам.

Главный санврач отметил, что вакцина CoviShield (AstraZeneca) поставляется в 10-дозовых флаконах. После вскрытия флакона эти 10 доз должны быть использованы в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозки для использования этих доз строго запрещены. "Если эта вакцина не будет использована - она подлежит утилизации. Именно для этого, чтобы эти дозы ни были утилизированы, были внесены изменения в дорожную карту", - отметил он.

По словам Ляшко, с целью рационального использования остаточных доз разрешается вакцинировать известных публичных лиц в случае, если был зафиксирован отказ от вакцинации тех людей, у которых сегодня было запланировано проводить прививки и ради которых был открыт 10-дозированый флакон. Если количество людей, которые вакцинируются в день работы медицинской бригады, было не кратно десяти и оставались несколько доз, тогда разрешается приглашать к вакцинации людей, которые не были на первом этапе проведения вакцинации против COVID-19. Третий случай - когда человек пришел на вакцинацию, но у нее были выявлены противопоказания к вакцинации.

Начало вакцинации от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Константин Гончаров