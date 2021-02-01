Семеро из жителей дома престарелых скончались.

В испанском городе Лагартера (Толедо) после вакцинации жителей дома престарелых все они заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает El Periodico.

Все 78 пенсионеров 13 января получили первую дозу прививки от фирмы Pfizer. Однако, спустя шесть дней у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2. Они списали это на побочный эффект от прививки. Но в итоге выяснилось, что все они заболели коронавирусом.

Как сообщает El Diario, семеро из жителей дома престарелых скончались, еще семеро были госпитализированы. Кроме того, инфекция подтвердилась у 12 сотрудников учреждения.

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Автор: УНИАН