В испанском городе Лагартера (Толедо) после вакцинации жителей дома престарелых все они заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает El Periodico.
Все 78 пенсионеров 13 января получили первую дозу прививки от фирмы Pfizer. Однако, спустя шесть дней у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2. Они списали это на побочный эффект от прививки. Но в итоге выяснилось, что все они заболели коронавирусом.
Как сообщает El Diario, семеро из жителей дома престарелых скончались, еще семеро были госпитализированы. Кроме того, инфекция подтвердилась у 12 сотрудников учреждения.
Читайте такжеВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19
Вас также могут заинтересовать новости:
- Италия не рекомендовала вакцину от коронавируса AstraZeneca для пожилых людей
- Вакцинация от коронавируса в Украине: когда начнется, этапы проведения и какими вакцинами будут прививать
- В Минздраве сообщили об условиях хранения и транспортировки вакцины от COVID-19 Pfizer/BionTech
- Польша не будет прививать пожилых людей вакциной AstraZeneca
- В ВОЗ назвали "слабые места" вакцины от COVID-19 (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram