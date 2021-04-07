Степанов подчеркивает, что для массовой вакцинации необходимо, чтобы к процессу были приобщены все уровни государственного управления.

Для того, чтобы охватить 70% населения Украины до конца года, надо делать 6 миллионов прививок в месяц.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабмина 7 апреля, передает УП.

"В проекте национального плана мы предлагаем определить минимальное число прививок, которые должна проводить наша медицинская система, чтобы охватить 70% населения прививкой до конца года. Это почти 6 млн прививок в месяц или 270 тысяч в сутки без выходных. Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае, когда к этому процессу будут приобщены все уровни государственного управления", – сказал Степанов.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 15585 человек.

В общем 320265 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 320263, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2.

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Автор: Денис Прядко