По словам премьера, вакцин хватит всем желающим в течение этого года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине вакцинация от COVID-19 начнется в феврале.

Как сообщает пресс-служба правительства, до конца января Украина ожидает первую поставку вакцин от COVAX в объеме 100-200 тысяч доз, чтобы начать немедленную вакцинацию первой очереди.

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Шмыгаль также отметил, что Украина присоединилась к международной инициативе COVAX одновременно со всеми европейскими и мировыми странами. «С инициативой COVAX мы сотрудничаем на тех же условиях и правилах, на которых сотрудничает большинство европейских стран», - добавил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что вакцин хватит всем желающим в течение этого года. По его словам, сейчас есть предварительная договоренность уже о более 30 млн доз, есть уже как подписанные контракты, так и те, которые ожидают подписания.

«Все очереди вакцинации в Украине будут соблюдены в соответствии с Национальным планом, вся инфраструктура будет подготовлена. Есть разработанный план о создании 500 мобильных бригад и более 4 тысяч соответствующих пунктов вакцинации. Вся инфраструктура в этом году будет обеспечена для всех желающих и тех, кто должен вакцинироваться в первую очередь», - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что Национальный план предусматривает 5 этапов бесплатной вакцинации, в частности для врачей, военнослужащих, всех групп риска. Шмыгаль подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

«Параллельно с бесплатной вакцинацией будет проходить вакцинации на коммерческой основе. Это не запрещено, если вакцина сертифицирована и лицензирована в стране» - отметил премьер-министр.

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Автор: Юлия Янкевич