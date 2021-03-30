Во втором квартале 2021 года в Польше также планируют расширить количество пунктов вакцинации, в частности в аптеках.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявляет, что до конца августа вакцинируют всех желающих в стране.

Об этом сообщает Польское радио.

«Мы сделали 6 млн прививок против COVID-19. К концу второго квартала мы сделаем 20 млн прививок. К концу августа мы планируем вакцинировать всех желающих», - сказал глава правительства.

«Наша Национальная программа вакцинации - это больше, чем просто государственная программа. Это экзамен. Это также экзамен на ответственность, экзамен на эффективность государственных структур, на мобилизационные способности, на организационные способности», - отметил Моравецкий.

По его словам, в начале года правительство пообещало, что проведет 6 млн прививок до конца первого квартала.

«Именно сегодня, перед самым концом первого квартала, делается шестимиллионная вакцина. К концу второго квартала мы сделаем целом 20 млн прививок, а к концу августа мы хотим сделать прививку всем, кто хочет его сделать в Польше», - добавил глава правительства.

«Эта программа - это программа, от которой зависит быстрое возвращение к тому, к чему мы все стремимся - возвращение к нормальности, которая была до COVID-19», - подчеркнул Моравецкий.

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Он напомнил, что задачей польского правительства является увеличение количества прививок до 10 млн в месяц.

По его мнению, этого можно достичь, и все зависит только от наличия вакцин. Также премьер-министр объявил об увеличении количества пунктов вакцинации.

«Я поставил задачу, чтобы министры имели возможность делать минимум 10 млн прививок в месяц. Если так будет - и я убежден, что так будет, и это будет зависеть только от наличия доз - тогда мы сможем эффективно бороться с COVID-19 быстрее, чем раньше», - считает премьер-министр.

В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра и уполномоченный правительства по программе вакцинации Михал Дворчик отметил, что во втором квартале в Польше начнут прививки против COVID-19 на рабочих местах. Пункты для вакцинации также будут в аптеках и отделениях первичной медицинской помощи.

«Мы вводим революционную возможность - раньше вакцинировать могли только субъекты, осуществляющие медицинскую деятельность. Во втором квартале мы введем вариант вакцинации для отдельных фельдшеров и отдельных медсестер. Мы также введем проезд через сервис drive-thru», - сказал Дворчик.

«На определенном этапе во втором квартале мы начнем прививки на рабочих местах. Если работодатель имеет около 500 работников, желающих сделать прививку, и организует группу на вакцинацию и соответствующие меры безопасности, они будут вакцинированы», - отметил чиновник.

Глава канцелярии премьер-министра рассказал, что пункты прививок также будут открыты в аптеках и отделениях первичной медицинской помощи, которые хотели бы принять участие в программе и делать прививку.

В Польше ожидают прибытия в апреле от 5 до 7 млн доз препаратов.

С 12 апреля в течение двух недель ежедневно на вакцинацию смогут записываться люди, рожденные с 1962 до 1973 года. А уже начиная с мая, вероятно, регистрация на вакцинацию будет открытой уже для всех желающих.

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Автор: Денис Прядко