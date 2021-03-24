В Украине за прошедшие сутки против COVID-19 привито более 15 тыс. человек / фото REUTERS

Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Украины относительно смерти военнослужащей в Одесской области, которой сделали накануне прививку от COVID-19.

Читайте такжеВ Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которая на днях вакцинировалась от коронавируса

Отмечается, что по состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

«Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин», - отмечают в ведомстве.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 137 026 человек от COVID-19. Все они получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. За 23 марта вакцинировано 15 тыс. 97 человек. Динамика показывает, что за минувшие сутки осуществлено почти на 5 тыс. прививок больше, чем за предыдущие. Среди лидеров вакцинации, где более 9 тыс. прививок с начала кампании, Днепропетровская, Донецкая и Киевская области.

Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

В Минздраве заверили, что по этому случаю региональной группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса

  • Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

  • В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
  • 23 марта вечером в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которая сделала накануне прививку от COVID-19. Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом одной из воинских частей.

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Автор: Константин Гончаров