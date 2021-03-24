С начала прививочной кампании в Украине от COVID-19 привито 137 тысяч 026 человек. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных явлений после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей.

Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Украины относительно смерти военнослужащей в Одесской области, которой сделали накануне прививку от COVID-19.

Читайте такжеВ Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которая на днях вакцинировалась от коронавируса

Отмечается, что по состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

«Важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин», - отмечают в ведомстве.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 137 026 человек от COVID-19. Все они получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. За 23 марта вакцинировано 15 тыс. 97 человек. Динамика показывает, что за минувшие сутки осуществлено почти на 5 тыс. прививок больше, чем за предыдущие. Среди лидеров вакцинации, где более 9 тыс. прививок с начала кампании, Днепропетровская, Донецкая и Киевская области.

Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.

В Минздраве заверили, что по этому случаю региональной группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

23 марта вечером в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области умерла женщина-военнослужащая, которая сделала накануне прививку от COVID-19. Женщина была вакцинирована 21 марта вместе с личным составом одной из воинских частей.

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Автор: Константин Гончаров