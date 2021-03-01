Ученые признают, что самого лишь распространения правды о вакцинах от коронавируса будет не достаточно.

Термин "нерешительность относительно вакцин" уже звучит не реже, чем "социальное дистанцирование" в контексте борьбы с пандемией COVID-19. Например, в декабре 2020 года опросы показали, что примерно 30% американцев сомневаются, стоит ли им делать прививку от коронавируса.

Если эта цифра закрепится, вакцинированные люди могут стать смертельным хранилищем для SARS-CoV-2, давая ему возможность устраивать новые вспышки в будущем, - пишет Scientific American. Однако, чтобы избавиться от пандемии, нужен так называемый коллективный иммунитет. Эксперты объясняют, что для этого нужно, чтобы 60-90% населения сделали прививку или имели антитела после естественного заражения.

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Нежелание принимать вакцину распространено среди определенных групп населения. И эксперты говорят, что для преодоления этого сопротивления нужно обращаться к точным проблемам каждой из них. А также прозрачно говорить о пользе и рисках вакцин. Существует семь ключевых подходов борьбы с нежеланием людей делать прививки от COVID-19.

Во-первых не обязательно добиваться, чтобы ярые противники любых вакцин изменили свое мнение. Они - крошечная группа. И коллективного иммунитета можно достичь и без них.

"Нас больше интересуют люди со смешанными мнениями о вакцинации", - сказал ученый школы здравоохранения Джона Хопкинса Рупали Лимайе.

Во-вторых только факты не убедят скептиков. В 2014 году было проведено исследование среди взрослых, которые боялись, что прививки вызывают аутизм (давно опровергнутое утверждение). Оно выявило, что истинные факты не влияли на планы таких людей по вакцинации их детей. На самом деле информация только усилила их негативное отношение.

"Наиболее убедительный подход - это разобраться с отсутствием доверия или убедить людей через каналы, которым они доверяют, а не засыпать их фактами и научными данными", - сказал автор исследования и профессор управления в Колледже Дартмута Брендан Нихан.

Читайте такжеВ Великобритании более 20 миллионов человек получили первую прививку от COVID-19В-третьих некоторые меньшинства имеют исторические причины относиться с подозрением к системе здравоохранения. Эксперты советуют тесно сотрудничать с общественными и религиозными лидерами, а также другими заметными деятелями, которым эти группы доверяют. Эта техника впервые была разработана для продвижения практик для профилактики ВИЧ/СПИД среди гомосексуальных мужчин. Но впоследствии была адаптирована для использования с другой целью и среди разных групп населения.

Четвертый подход говорит о том, что низкий уровень вакцинации, в частности среди общин с низкими доходами, часто отражает практические препятствия. Если продлить время проведения ежедневных вакцинаций и донести до общества, где можно сделать укол бесплатно, это может повысить уровень иммунизации. Такой совет дает директор по расовому равенству и политике здравоохранения в Kaiser Family Foundation Саманта Артига.

Пятый подход - нужно говорить о популярности вакцинации.

"Может возникнуть соблазн заявить: "Сделай себе прививку, потому что половина американцев ничего не получат". Но это приведет лишь к сокращению уровня вакцинации", - пояснила исследователь человеческого поведения из Университета Пенсильвании Кэти Милкмен.

Она добавила, что исследования поведения людей на выборах показали, что лучших результатов можно добиться, если говорить: "Все делают себе прививки". Милкмен объяснила, что люди склонны придерживаться "общепринятых норм".

Читайте такжеВирусологи предупреждают о третьей волне коронавируса в Германии - СМИШестой подход - нужно преодолеть человеческую склонность к прокрастинации. В 2009 году Ратгерский университет провел исследование, которое показало, что люди, которым назначили день и время вакцинации от гриппа, на 36% чаще приходили на укол, чем те, кому давали возможность самому записаться на прививку.

И седьмой рецепт вакцинации - напоминать забывчивым людям сделать прививку. Текстовое или голосовое сообщение с напоминанием может быть мощным инструментом. Исследования за 2019 год показало, что частые ежедневные напоминания о необходимости завершить курс лечения от туберкулеза значительно улучшили результаты.

"Можно подумать, что это будет раздражать. Но оказалось, что такой подход эффективен. Надо надоедать людям", - сказала Милкмен, добавив, что это особенно важно делать перед вторым уколом против COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

На следующий день в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Перевод: Лесь Дымань