На горе Афон - крупнейшем в мире средоточии православного монашества - началась вакцинация против COVID-19.
Лодка береговой охраны доставила первые 400 доз вакцины Pfizer вчера, в пятницу, 19 марта, и вакцинация началась немедленно, сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.
Пункт вакцинации открыли в Центре здоровья в поселении Карье, где находятся духовная и местная светская администрация Афонского монашеского государства.
Читайте такжеСтепанов объяснил, как правительство компенсирует вред из-за побочных эффектов вакцинации19 марта прививки получили первые 36 монахов, а также сотрудники монастырей. Первым вакцинировали игумена монастыря Эсфигмен, архимандрита Варфоломея, за ним последовали монахи из монастырей Иверон, Кутлумуш и Симонопетра, специально прибывшие в Карье.
Начало вакцинации на Афоне было запланировано еще на прошлую среду, однако из-за погодных условий, а именно сильного ветра, прибытие вакцины отложили.
Издание отмечает, что монахи ожидали вакцинацию, а некоторые из тех, кто уже заразился коронавирусом, даже просили сделать им прививку.
Первый случай коронавируса зафиксировали на Афоне в прошлом году у монаха из Священного монастыря Ксенофонта в западной части Афонского полуострова. Заразившийся путешествовал в Шотландию и Англию в начале марта 2020 года. У троих монахов, сопровождавших его в поездке, в дальнейшем также оказались положительные тесты на коронавирус.
Гора Афон закрыта для посещения с начала декабря прошлого года. Запрет на въезд паломников действует до 30 марта.
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