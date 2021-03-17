Увеличить интервалы между первой и второй дозой до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также НТГЭИ Канады, Германии, Франции.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между прививками первой и второй дозой иммунобиологического препарата CoviShield с 28 дней до 90 дней.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Зачем были внесены изменения? Обсуждения целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была опубликована информация относительно эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель. Ранее по промежуточным результатам четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочку второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 до 12 недель после введения первой дозы", - отметил он.

По словам главного санитарного врача, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22-го по 90-й день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением. Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была значительно выше - 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации интервалы между первой и второй дозой увеличить до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также и НТГЭИ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЭИ и результаты международных исследований, оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбинантную), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4 - 12 недель", - отметил Ляшко.

Также, по его словам, введение этой рекомендации НТГЭИ потребует от Минздрава незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах. Сегодня, 17 марта, запланировано селекторное совещание для объяснения регионам деталей введения указанной рекомендации.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Ранее для полной иммунизации человек должен был получить две дозы с интервалом в 28 дней.

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Автор: Леся Лещенко