Главный санврач страны Виктор Ляшко допустил начало массовой вакцинации от коронавируса уже за четыре месяца.
Это заместитель министра здравоохранения подтвердил в интервью BBC.
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При этом он подтвердил, что в этом случае будут также вакцинировать и переболевших на COVID-19 граждан.
"Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел ли человек или нет. Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет", - подчеркнул Ляшко.
В то же время в условиях ограниченного доступа к вакцинам Минздрав будет рекомендовать гражданам, когда точно известно, что они уже болели, оттянуть прививку на 3-6 месяцев.
Ляшко также ответил, когда вакцину от коронавируса можно будет купить в свободном доступе.
"Я думаю, что это будет возможным не раньше второго полугодия 2021 года", – уточнил санврач.
Ляшко отметил, что вакцину от COVID-19 никто не завезет на украинский рынок, пока правительство этого не сделает.
Кого будут вакцинировать первыми
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
- Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.
- 24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.
- 8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.
- 13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.
- По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.
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