Вакцину от COVID-19 никто не завезет на украинский рынок, пока правительство этого не сделает.

Главный санврач страны Виктор Ляшко допустил начало массовой вакцинации от коронавируса уже за четыре месяца.

Это заместитель министра здравоохранения подтвердил в интервью BBC.

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При этом он подтвердил, что в этом случае будут также вакцинировать и переболевших на COVID-19 граждан.

"Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел ли человек или нет. Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет", - подчеркнул Ляшко.

В то же время в условиях ограниченного доступа к вакцинам Минздрав будет рекомендовать гражданам, когда точно известно, что они уже болели, оттянуть прививку на 3-6 месяцев.

Ляшко также ответил, когда вакцину от коронавируса можно будет купить в свободном доступе.

"Я думаю, что это будет возможным не раньше второго полугодия 2021 года", – уточнил санврач.

Ляшко отметил, что вакцину от COVID-19 никто не завезет на украинский рынок, пока правительство этого не сделает.

Кого будут вакцинировать первыми

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко анонсировал начало кампании по иммунизации «в районе 15 февраля». Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН