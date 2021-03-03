Ляшко выразил благодарность ЕС и ВОЗ за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной болезнью.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Министерство здравоохранения планирует до конца года охватить 80% населения Украины прививками от COVID-19.

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Об этом он сказал на совместном брифинге с главой представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Часть брифинга транслировалась на одном из украинских информационных каналов.

Ляшко выразил благодарность Европейскому Союзу и ВОЗ за оказанную поддержку Украине в борьбе с коронавирусной болезнью.

«Мы можем сказать, что такая поддержка, которую мы сегодня имеем, вдохновляет и к концу года мы как минимум 80% нашего населения охватим прививками», - отметил главный санврач.

В свою очередь, глава представительства ВОЗ заявил, что представители организации совместными усилиями сотрудничают в Украине в оказании поддержки в поставках вакцин и проведении прививок от COVID-19.

«Команда ВОЗ вместе совместно сотрудничаем с нашими друзьями и солидарность в этом сотрудничестве является ключевым элементом успеха в этом сотрудничестве», - добавил он.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компанией Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. 24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников. Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании. 1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта на Донбассе прививку сделали президенту Владимиру Зеленскому.

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Автор: Константин Гончаров