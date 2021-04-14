Ольга Голубовская считает, что нецелесообразно вакцинировать тех людей, которые уже переболели коронавирусом.

Прививка AstraZeneca в очень редких случаях может вызывать необычное тяжелое явление - тромбоз.

Как пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская на странице в Facebook, его вызывают ложные антитела, которые влияют на тромбоциты, вызывая их слипание. Из-за этого увеличивается количество клеток в одних участках организма и уменьшается в других.

"Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение. Тромбоцитарный фактор 4 расположен на поверхности тромбоцитов, и, связываясь с гепарином, приводит к образованию антител, вызывающих их активацию, агрегацию и разрушение. Синдром очень похож на хорошо известную гепарин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ), которая диагностируется и лечится аналогично развивающемуся состоянию после вакцинации - введением внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антикоагулянтов", - пишет Голубовская.

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От вакцинации людей младше, по крайней мере, 30 лет, необходимо воздержаться.

"Также нужно разработать рекомендации для населения, на что обращать внимание, если возникнет изменение самочувствия после вакцинации, особенно боли в конечностях, животе, головная боль, головокружение и т.д", - добавляет Голубовская.

Врач-инфекционист считает, что нецелесообразно вакцинировать тех людей, которые уже переболели коронавирусом. По словам Голубовской, прививки должны делать пациенты без иммунитета к коронавирусу, те, кто им не болел или переболел более полугода назад.

"По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем не оправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (более 6 месяцев) без антител должны быть вакцинированы", - сказала Голубовская.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

В середине марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

7 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca. В частности, речь идет о случаях образования тромбов вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови. Однако в EMA отметили, что преимуществ у препарата больше, чем рисков.

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Автор: Александр Топчий