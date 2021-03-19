В Европе решили приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за того, что среди привитых были зафиксированы случаи тромбоза и его осложнения. Тем не менее ни в одном случае прямая связь с прививкой не установлена.
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Как пишет РБК-Украина, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита рассказал, что побочные эффекты и летальные исходы фиксируют в мире после различных вакцин. Но в медицине всегда надо взвешивать, что берет верх - риск или польза. Более того,"ковид" сам по себе приводит к нарушениям свертываемости крови и вызывает тромбоз, отметил инфекционист.
"Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации. Причем люди умирают не только в остром периоде, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, именно из-за тромбоза" - рассказал он.
Член оперативного штаба Минздрава, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, в свою очередь, сообщил, что процент случаев тромбоза в Великобритании после укола AstraZeneca даже ниже, чем после вакцины Pfizer.
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