Отныне в Испании AstraZeneca будут вакцинировать работников критической инфраструктуры, старше 65 лет.

Испания решила расширить использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отныне в стране будут вакцинировать работников критической инфраструктуры, старше 65 лет.

Как пишет Reuters, перед этим в Испании, как и в ряде других стран, вакцину предлагали только людям 18-65 лет - из-за того, что сперва было недостаточно информации о ее воздействии на людей из старших возрастных групп.

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Как сообщается, правительство таким образом решит проблему с "критическими работниками" в возрасте от 65 лет, поскольку они не могли привиться препаратом AstraZeneca, но и не входили в возрастные группы, для которых уже доступны вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna. Сейчас в Испании этими препаратами вакцинируют группу от 80 лет, следующие на очереди - люди в возрасте от 70 лет.

Также известно, что в стране в целом уже сделали 7,7 млн прививок. Обе дозы уже получили 2,6 млн человек. В правительстве надеются вакцинировать 70% взрослых лиц из 47 млн населения страны до конца лета.

Вакцинация AstraZeneca: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко