Москва активно использует кампании по дезинформации и запрещенные для фармакологических компаний тактики, чтобы убедить жителей целых стран, что им нужна именно российская вакцина от COVID-19 и никакая другая.

Россия знает, как создать шум в социальных сетях вокруг своей вакцины от коронавируса. В Instagram страница препарата "Спутник V" призывает людей присылать свои фото, чтобы выиграть поездку в Россию. На канале в YouTube, посвященном вакцине, публикуются регулярные обновления в форме псевдо-новостных выпусков о том, как много стран купили у Кремля "Спутник V". А в Twitter российская вакцина в упор атакует политиков Запада, которые ее критикуют.

Как пишет Politico, последней победой, которой "Спутник V" хвастался в социальных сетях, был телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. 30 марта лидеры трех стран поговорили, в частности, и о российской вакцине. Страницы "Спутника V" выставили это как абсолютную победу со "смайликами", которые показывают два пальца (это же V, которое намекает на название вакцины).

Politico пишет, что все это массивное наступление в сети имеет одну-единственную цель: продвигать ответ России на пандемию COVID-19 и критиковать попытки Запада вакцинировать своих граждан. Публикации на страницах "Спутинк V" - это часть массивной кампании по дезинформации, которая продолжается уже несколько месяцев.

Читайте такжеПрезидент Аргентины заболел COVID-19 после российской вакциныВ ее рамках подконтрольные Кремлю СМИ распространяют фальшивые утверждения о западных вакцинах и при этом расхваливают российский препарат. Чаще всего поток лжи нацелен на развивающиеся страны, которые отчаянно пытаются защитить своих граждан от пандемии.

"Первоочередная цель - посеять раскол, и неудивительно, что это пытается сделать Россия. Они используют любую тему, которая может спровоцировать напряжение, и продвигают интересы Кремля. Поскольку проблема COVID-19 очень велика, неизбежно найдется часть населения, которая будет призывать к использованию Спутник V", - сказал эксперт Atlantic Council Якуб Каленский.

Но в России ситуацию видят совершенно противоположной. По словам Кирилла Дмитриева, который возглавляет российский Фонд прямых инвестиций, именно российская вакцина стала жертвой "большого количества информационных атак".

Однако, во времена, когда страны борются за доступ к вакцинам от COVID-19, российские тактики в интернете стали особенно продвинутыми.

Большое наступление пропаганды

СМИ Кремля с их большими аудиториями по всему миру объединились со все большим присутствием страниц "Спутника V" и правительственных российских структур в социальных сетях. В прошлом августе в Twitter появилась официальная страница российской вакцины. Тогда на нее были подписаны 38 тысяч пользователей. С тех пор аудитория страницы увеличилась в 500 раз - до 240 тысяч.

Посольства России в странах, которым Москва уже продала или только хочет навязать "Спутник V", ведут мощную активность в социальных сетях. Это заметили эксперты "немецкого Фонда Маршалла".

"Работа страницы мексиканского посольства России по вакцине была заоблачной. Дипломатические страницы фактически занимались исключительно распространением позитивной пропаганды о V Спутник", - сказал эксперт по дезинформации "Фонда Маршалла" Брет Шафер.

Читайте такжеГермания призвала Еврокомиссию закупить Sputnik-V у КремляС момента, когда прошлой осенью начали делать первые прививки от COVID-19, российские страницы в социальных сетях начали агрессивно распространять критику против Запада, а также убедить политиков разных стран использовать именно "Спутник V".

В январе страница российской вакцины продвигала утверждение, что вакцину BioNTech/Pfizer нужно немедленно прекратить использовать. Потому что якобы от нее очень высокая "смертность". Также страница "Спутник V" угрожала прекратить поставлять дозы вакцины в страны ЕС из-за критики в Европе. А кроме того, в своих сообщениях страница требовала извинений от председателя Европейского агентства по лекарственным средствам Кристы Виртумер-Хохе, которая отметила, что регуляторы отдельных стран поступили немудро, когда одобрили российскую вакцину.

Производители лекарств так не ведут себя

Фармакологическим компаниям обычно нельзя так вести себя в интернете. Правила ЕС говорят, что они не имеют права рекламировать свои продукты напрямую потребителям. Вместо этого они могут прибегать к косвенному положительному освещению, например, публикуя положительные истории пациентов.

"Фармакологические компании чрезвычайно осторожны в этом пространстве. Они играют в безопасную игру", - сказал партнер брюссельского пиар-агентства Rud Pedersen Стеффан Тейлл-Моллер.

Комментируя поведение "Спутника V" в интернете, он сказал: "Я никогда не видел ничего подобного. Это дикий популизм". Российский агрессивный подход: хвалить свои прививки и жестко критиковать другие, - уникальный для вакцин от COVID-19. Москва массово покупает рекламу в Twitter, чтобы продвигать свой препарат. И из-за этого у нее могут возникнуть проблемы в Европе, где правила по лекарственным средствам очень жесткие.

"То, что делает "Спутник V", не соответствует правилам. Это не похоже на что-то коммерческое, а больше на политическую кампанию", - сказал Тейлл-Моллер.

Читайте такжеReuters: Австрия обсуждает закупку российской вакцины Спутник-VУченый и педиатр Питер Хотез считает, что Россия делает одно: превращает в оружие коммуникацию в сфере здравоохранения. Будучи деканом Национальной школы тропической медицины в Бейлорском медицинском колледже в Техасе, он считает, что пропаганда "Спутника V" беспрецедентная, даже если сравнивать с временами Холодной войны. Разработка вакцин тогда была причиной для большой гордости для ученых социалистического лагеря. Но несмотря на это, они всегда осторожно сотрудничали с Западом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань