По словам Владимира Зеленского, прививки от коронавируса все граждане Украины смогут получить от государства бесплатно по графику поставки вакцин.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что бесплатная прививка от COVID-19 будет гарантирована всем гражданам Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространению коронавируса.

"По графику поставки вакцин прививка будет гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", – подчеркнул глава государства, отметив, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

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21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca уже везут из Индии в Украину. По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи, затем – грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, на днях прибудет в Киев.

Вакцинацию в Украине планировали начать с середины февраля. Во время первого этапа собираются делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины.

Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

В течение первого полугодия Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

По словам министра Степанова, также Украина завершила переговоры об увеличении поставок американской вакцины и NovaVax и договорилась о 5 млн дополнительных доз.

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Автор: Константин Гончаров