Механизм позволит Евросоюзу предоставить вакцины более бедным странам .

Европейский Союз хочет создать механизм, который позволил бы делиться излишками вакцины от COVID-19 с более бедными странами.

Об этом рассказала глава системы здравоохранения ЕС Стелла Кириакидес, пишет "Громадське".

Евросоюз, население которого составляет 450 миллионов человек, уже имеет договоры на почти 2,3 миллиарда доз вакцин и кандидатов в вакцины против COVID-19 от шести компаний.

"Мы работаем со странами-членами, чтобы ввести европейский механизм для обмена вакцинами за пределами наших границ", - заявила она.

Кириакидес отметила, что механизм позволит предоставить вакцины более бедным странам "до того, как программа COVAX полностью заработает".

Она утверждает, что схема обмена вакцинами должна отдавать приоритет работникам здравоохранения и наиболее уязвимым группам населения в более бедных странах. К таковым там относят страны Западных Балкан, Северной Африки, Ближнего Востока и более бедные страны Африки к югу от Сахары.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2021 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

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Автор: УНИАН