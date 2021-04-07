Вместе с тем в EMA отметили, что вакцина эффективно предотвращает коронавирус и уменьшает риски госпитализации и смерти.

Европейское медицинское агентство (EMA) признало возможную связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов.

Это необходимо внести в список очень редких побочных эффектов препарата, сообщается в отчете Комитета по безопасности EMA, передает lb.ua.

"EMA напоминает медицинским работникам и людям, получающим вакцину, о возможности очень редких случаев образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов в течение двух недель после вакцинации", - говорится в заявлении.

Большинство случаев тромбоза зафиксировали среди женщин до 60 лет. Однако основываясь на имеющихся данных, конкретные факторы риска пока не подтверждены. То есть это не значит, что именно для женщин молодого возраста вакцина AstraZeneca является опасной.

Сгустки крови обнаруживали в венах головного мозга и брюшине (тромбоз внутренних вен), и в артериях вместе с низким уровнем тромбоцитов, иногда с кровотечениями.

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Комитет исследовал 62 случая тромбоза в мозге и 24 случая тромбоза внутренних вен, которые были зарегистрированы в базе ЕС. 18 случаев закончились летально. В ЕС и Великобритании в целом этим препаратом прививали около 25 миллионов человек.

"COVID-19 связан с рисками госпитализаций и смерти. Сообщаемая комбинация тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, а общие преимущества вакцины в предотвращении коронавируса превышают риски побочных эффектов", - отметили в EMA.

Агентство советует немедленно обратиться к медикам, если после вакцинации появились следующие симптомы:

одышка;

боль в груди;

отек в ноге;

длительная боль в животе;

неврологические симптомы;

головная боль и ухудшение зрения;

крошечные пятна крови под кожей вне места инъекции.

В EMA отметили, что Vaxzevria (новое название AstraZeneca) эффективно предотвращает коронавирус и уменьшает риски госпитализации и смерти.

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Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

Внутри марта европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.

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Автор: Александр Топчий