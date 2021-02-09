Они обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

Председатель правления, главный исполнительный директор фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины от COVID-19 по контракту как можно скорее.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что Зеленский провел телефонный разговор с Бурлой.

Глава государства проинформировал о текущей эпидемической ситуации в Украине и планах властей по развертыванию вакцинации от COVID-19. "Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из наших приоритетных задач", - подчеркнул Зеленский.

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Собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом миру. Мы высоко ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой", - сказал президент Украины.

В свою очередь, председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее.

Вакцина для Украины: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer / BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Татьяна Поляковская