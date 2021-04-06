Первые партии вакцин Pfizer начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на своей странице в Facebook.
"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил он.
По словам министра, переговоры о поставках вакцин Pfizer длились несколько месяцев.
"Спасибо гендиректору компании Pfizer доктору Альберту Бурли за эту сделку. Надеюсь, сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться", - отметил Степанов.
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Что предшествовало
- 8 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Бурлой, во время которого председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Что известно о вакцинах для Украины
- Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.
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