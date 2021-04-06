По словам Степанова, переговоры о поставках вакцин Pfizer длились несколько месяцев.

Первые партии вакцин Pfizer начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил он.

По словам министра, переговоры о поставках вакцин Pfizer длились несколько месяцев.

"Спасибо гендиректору компании Pfizer доктору Альберту Бурли за эту сделку. Надеюсь, сотрудничество между Украиной и американскими компаниями-производителями вакцин будет расширяться", - отметил Степанов.

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Что предшествовало

8 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Бурлой, во время которого председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее.

6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Что известно о вакцинах для Украины

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

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Автор: Денис Прядко