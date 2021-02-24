На втором этапе предусмотрена вакцинация военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса вместе с военнослужащими.

Читайте такжеМеркель заявила, что в Германии началась третья волна пандемии - СМИОб этом сообщается на сайте Офиса президента.

В ходе обсуждения начала вакцинации в Украине, Ляшко уточнил, что на втором этапе предусмотрена вакцинация военных.

Президент подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный Главнокомандующий.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Сегодня, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компании Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале.

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Автор: УНИАН