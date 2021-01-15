Лидеры государств обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее оказать содействие в ускорении получения Украиной вакцины от COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус останется с нами навсегда и станет сезонным заболеванием – глава Moderna

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в начале лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками. Затем подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции.

Зеленский попросил Меркель способствовать в ускорении получения вакцины от коронавирусной болезни для Украины.

«Главная задача сейчас - защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду», - отметил глава государства.

Вакцина для Украины: что известно

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года. По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров