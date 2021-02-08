ЮАР уже получила от AstraZeneca партию в 1 млн доз вакцин. Планы начать вакцинацию в стране в середине февраля останутся в силе, но без вакцин этого производителя.

ЮАР приостановила планы начать вакцинацию от коронавируса вакциной производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Читайте такжеВакцина AstraZeneca менее эффективна против штамма коронавируса из ЮАР – исследованиеОб этом сообщил глава Минздрава страны Звели Мкхизе. Решение было принято после того, как ученые Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге сообщили о низкой эффективности препарата в предотвращении COVID-19 средней тяжести в случае заражения южноафриканским вариантом.

«Вакцина AstraZeneca показывала эффективность против изначального штамма, но не против варианта (обнаруженного в ЮАР. — ред.). Мы решили временно остановить распространение вакцины… еще предстоит много работы»,— сказал Мкхизе во время пресс-конференции.

ЮАР уже получила от AstraZeneca партию в 1 млн доз вакцин. Мкхизе сказал, что планы начать вакцинацию в стране в середине февраля останутся в силе, но без вакцин от AstraZeneca. «Со следующей недели и на протяжении последующих четырех недель мы ожидаем вакцины от Johnson & Johnson, вакцины от Pfizer. Работникам здравоохранения будут доступны эти вакцины»,— передает Reuters слова Мкхизе. Он добавил, что Минздрав придержит вакцины AstraZeneca до разъяснения со стороны ученых, передает kommersant.

Выводы из нерецензированного исследования были опубликованы в газете Financial Times накануне. Ожидается, что полный текст исследования будет опубликован в понедельник. AstraZeneca подтвердила выводы ученых, но заявила, что уверена в эффективности своей разработки в предотвращении тяжелых случаев COVID-19.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН