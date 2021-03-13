ВОЗ всегда очень обеспокоена запретами на экспорт препаратов, которые могут остановить острую фазу распространения пандемии, заявили в организации.

Всемирная организация здравоохранения не одобряет ограничения экспорта вакцин от коронавируса.

Об этом пишет Xinhua.

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"ВОЗ всегда очень обеспокоена запретами на экспорт препаратов, которые могут остановить острую фазу распространения пандемии. Таким образом, ВОЗ не рекомендует использовать такие меры", – пояснила заместитель гендиректора организации по вопросам доступа к медицине и товарам для здоровья Марианжела Симао.

Что предшествовало

Президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу проинформировал, что "Соединенное Королевство и Соединенные Штаты ввели прямой запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, изготовленных на их территории". Вскоре обе страны опровергли обвинения.

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Автор: Яна Ставская