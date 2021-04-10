Вакцина от коронавируса - ВОЗ возмущена "шокирующим дисбалансом" в распределении препаратов / фото REUTERS

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о "шокирующем дисбалансе" в распределении вакцин от коронавируса в мире.

Об этом пишет Reuters.

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Он отметил, что многие страны испытывают дефицит этого препарата, поскольку не могут привить даже медиков.

Более 700 миллионов инъекций вакциной от COVID-19 было проведено в мире, из них 87% – в странах с высоким доходом или доходом выше среднего. В то же время на бедные страны приходится лишь 0,2%.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

  • Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.
  • Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и другие.
  • В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.
  • В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.
  • Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.
  • В марте европейское медицинское агентство (EMA) признало вакцину AstraZeneca эффективной и безопасной для дальнейшего использования.
  • В апреле EMA подтвердило появление редких побочных эффектов после прививки вакциной AstraZeneca.

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Автор: Яна Ставская