Более 700 миллионов инъекций вакциной от COVID-19 было проведено в мире.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил о "шокирующем дисбалансе" в распределении вакцин от коронавируса в мире.

Об этом пишет Reuters.

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Он отметил, что многие страны испытывают дефицит этого препарата, поскольку не могут привить даже медиков.

Более 700 миллионов инъекций вакциной от COVID-19 было проведено в мире, из них 87% – в странах с высоким доходом или доходом выше среднего. В то же время на бедные страны приходится лишь 0,2%.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

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Автор: Яна Ставская