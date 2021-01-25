Глава аппарата Белого дома Рон Клейн назвал процесс вакцинации от коронавируса в США хаотичным и ограниченным.
Читайте такжеВ ЕС рассказали о планах делиться излишками вакцины против коронавируса с бедными странамиПо его словам, американцам трудно получить необходимое количество доз препарата.
Ранее проблемы с поставками вакцин от компаний Pfizer и BioNThec, а также Astrazeneca начались в Европе.
«Когда мы (команда президента Джозефа Байдена.- ред.) прибыли в Белый дом, плана распространения вакцины в обществе (у администрации 45-го президента США Дональда Трампа.- ред.), особенно за пределами домов престарелых и больниц, на самом деле не было», - заявил Клейн в эфире телеканала NBC. Он добавил, что получение вакцины в США «является трудным процессом», передает kommersant.
Ранее итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури заявил, что компания Pfizer сообщила о сокращении в Италии поставок вакцины на 29% с 18 января. С проблемой столкнулись и другие европейские страны, в том числе Германия.
Вакцина от коронавируса
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